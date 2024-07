Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter an der Ruhr - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Wetter an der Ruhr (ots)

Am 19.07.2024, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Bochumer, mit seinem Lkw Scania, die Vogelsanger Straße in Fahrtrichtung Wetter. In Höhe der Grünewalder Straße beabsichtigte er in diese abzubiegen. Im Abbiegevorgang bemerkte der 58-jährige, dass er die Grünewalder Straße nicht mit dem Lkw befahren darf und bremste ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Wetteranerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 47-jährige und ihr 14-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

