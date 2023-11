Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Ein Leichtverletzter bei Frontalzusammenstoß zweier PKW in Massen

Unna (ots)

Am Samstagvormittag ( 04.11.2023 ) gegen 10:20 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf dem Massener Hellweg eine Person leicht verletzt. Ein 70 jähriger Mann aus Singen in Baden-Württemberg befuhr mit seinem PKW den Massener Hellweg in Richtung Dortmund. In einer Linkskurve in der Nähe des Ortsausganges geriet er aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines 42 jährigen Dortmunders. Der Dortmunder wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

