POL-COE: Nottuln/ Mülltonnen brannten

Coesfeld (ots)

Am Kastanienplatz und an der Heriburgstraße brannten in der Nacht auf Dienstag (24.09.24) Mülltonnen. Gegen 3.10 Uhr war das. Die Feuerwehr Nottuln löschte die Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

