POL-EL: Thuine - Drei Kinder bei Unfall verletzt

Thuine (ots)

Am heutigen Sonntag kam es in Thuine auf der Langener Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 23-jährige Fahrerin eines Toyotas sowie ihre Mitfahrer im Alter von ein, fünf und sieben Jahren war gegen 11.20 Uhr in Richtung Thuine unterwegs. In Höhe der Straße Zum Felsberg kam der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die ein- und siebenjährigen Mitfahrerinnen sowie der fünfjährige Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

