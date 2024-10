Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Augsburg und der Bundespolizei: 32-Jähriger festgenommen

Ulm/Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zum Mittwoch (09.10.2024) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der ohne gültigen Fahrschein in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart unterwegs war. Ersten Erkenntnissen zufolge kontrollierte der Zugbegleiter den 32-Jährigen gegen 02:10 Uhr und verständigte anschließend eine Streife der Bundespolizei, nachdem er kein Ticket vorzeigen konnte. Bei der Überprüfung seiner Identität am Hauptbahnhof Stuttgart stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den schwedischen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorlag. Den wohnsitzlosen Mann nahmen die Polizisten daraufhin fest. Er wurde noch am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Einsatzkräfte verbrachten den 32-Jährigen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

