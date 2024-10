Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlung im Zug

Langenau (Württemberg) (ots)

Am vergangenen Montagabend (07.10.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor drei 13 und 14 Jahre alten Mädchen in einem Regionalzug in Richtung Ulm. Die drei Mädchen fuhren am vergangenen Montag gegen 18:00 Uhr mit einer Regionalbahn von Langenau (Württemberg) aus in Richtung Ulm. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg auch der bislang unbekannte Täter mit den Mädchen an diesem Bahnhof ein, setzte sich zu ihnen und folgte ihnen, nachdem sie sich weggesetzt hatten. Kurze Zeit später bemerkte die 13-Jährige, dass der Unbekannte seine weite, blaue und ausgewaschene Jeans heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert haben soll. Die Geschädigte wies ihre beiden 14-jährigen Begleiterinnen auf den Vorfall hin und alle drei Mädchen verließen beim nächsten Halt in Unterelchingen fluchtartig den Zug. Der Täter, welcher als 50-70 Jahre alter und 170-180cm großer Mann mit dunklen Augen, kurzen, lichten, hellgrauen Haaren, einem längeren grauen Bart und einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben wird, verblieb aktuellen Ermittlungen zufolge in dem Zug. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei zu melden.

