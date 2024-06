POL-RE: Recklinghausen: Unfall am Zebrastreifen

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll einen 18-Jährigen aus Datteln am Dienstagnachmittag (16:25 Uhr) in einem Park an der Böckenheckstraße aufgefordert haben ihm das Handy und die Geldbörse auszuhändigen. Als der Dattelner dies ablehnte, schlug der Tatverdächtige den 18-Jährigen. Der wiederum wehrte sich und schaffte es so im weiteren Verlauf ...

