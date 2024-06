POL-RE: Dorsten: Radfahrer nach Unfall mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt

Recklinghausen (ots) - Haltern am See Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag einen Radlader des Herstellers Atlas von einer Baustelle am Alten Weseler Weg. Um an den Radlader zu kommen, wurden ein Bauzaun und ein Baucontainer geöffnet. Wie genau der Radlader abtransportiert wurde ist unbekannt. Recklinghausen In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in ...

mehr