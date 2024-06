Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unbekannter versucht 18-Jährigem Geld und Handy zu rauben

Ein bislang unbekannter Mann soll einen 18-Jährigen aus Datteln am Dienstagnachmittag (16:25 Uhr) in einem Park an der Böckenheckstraße aufgefordert haben ihm das Handy und die Geldbörse auszuhändigen. Als der Dattelner dies ablehnte, schlug der Tatverdächtige den 18-Jährigen. Der wiederum wehrte sich und schaffte es so im weiteren Verlauf zu flüchten. Der Täter konnte keine Beute machen. Der Dattelner suchte selbstständig ein Krankenhaus auf.

Personenschreibung: männlich, ca. 1,90m groß, schlank, ca. 22 Jahre alt, kurze dunkle Haare, kein Bart, sprach gebrochen deutsch, bekleidet mit grauer Jogginghose, schwarzem Kapuzenpullover, grauen Sportschuhen mit weißer Sohle.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

