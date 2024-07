FW Stuttgart: Brennender Baum greift auf Gebäude über

Stuttgart (ots) - - Brand in Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Mühlhausen - Eine leblose Person von der Feuerwehr aufgefunden - Umfangreiche Nachlöscharbeiten Gegen 4 Uhr alarmierten zahlreiche Anrufer die Feuerwehr in die Schirmerstraße in Stuttgart-Mühlhausen. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Dachgeschosswohnungen und der dazugehörige Dachstuhl bereits in ...

