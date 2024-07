Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Abschlussmeldung: Eine leblose Person bei ausgedehntem Dachstuhlbrand

Stuttgart (ots)

Abschlussmeldung: Eine leblose Person bei ausgedehntem Dachstuhlbrand

- Brand in Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Mühlhausen

- Eine leblose Person von der Feuerwehr aufgefunden

- Langwierige Nachlöscharbeiten

Gegen 4 Uhr alarmierten zahlreiche Anrufer die Feuerwehr in die Schirmerstraße in Stuttgart-Mühlhausen. Bei Eintreffen der Feuerwehr das Dachgeschoss bereits in Brand. Aufgrund der massiven Brandausbreitung mussten mehrere Löschrohre vom Boden und zwei Drehleitern dafür eingesetzt werden, um die zwei benachbarten Häuser vor einem Brandübergriff zu schützen.

Parallel gingen Atemschutztrupps zur Personensuche und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Eine Person konnte nur noch leblos in einer Brandwohnung vorgefunden werden. Alle weiteren Personen des Mehrfamilienhauses konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen.

Alle sechs Wohnungen des Brandgebäudes sind aktuell nicht bewohnbar. Elf Personen wurden von einer Betreuungseinheit betreut. Hierfür stellte eine Nachbarin den gesamten Vormittag über ihre Haus zur Verfügung.

Gegen 5 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Ein Statiker beurteilte die Gebäudestruktur, anschließend konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in Begleitung der Feuerwehr die wichtigsten Gegenstände und Unterlagen herausholen. Bis 12 Uhr waren umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig. Hierzu kam auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz um Glutnester besser zu erkennen.

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr Stuttgart verletzte sich bei den Einsatzmaßnahmen leicht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie ihren Dienst fortsetzen.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 120 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort. Weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart waren zur Besetzung der Feuerwachen 3 und 4 im Einsatz.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung, zwei Löschfahrzeuge

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Rotenberg: Löschfahrzeug

Abteilung Riedenberg: Löschfahrzeug

Abteilung Rohracker: Löschfahrzeug

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Mühlhausen: Löschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug

Abteilung Sommerrain: Löschfahrzeug und Drohne

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen

Abteilung Logistik: Mannschaftstransportwagen

Wachbesetzungen: Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilungen Untertürkheim, Wangen, Münster, Weilimdorf, Stammheim

Rettungsdienst: Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notfallseelsorge, Schnelleinsatzgruppe Betreuung

