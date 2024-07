FW Stuttgart: Rauchentwicklung Technikraum Fernsehturm

Stuttgart (ots) - Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Donnerstag, 11.07.2024 um 09:28 Uhr aufgrund einer vermeintlichen Rauchentwicklung zu einem Bürogebäude am Gropiusplatz in Stuttgart-Vaihingen alarmiert. Das Gebäude wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Die ersten Kräfte vor Ort konnten im weitläufigen Unterschoss des Objekts tatsächlich mehrere ...

mehr