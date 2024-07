Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Defekte Raumlufttechnische Anlage führt zu Großeinsatz der Feuerwehr

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Donnerstag, 11.07.2024 um 09:28 Uhr aufgrund einer vermeintlichen Rauchentwicklung zu einem Bürogebäude am Gropiusplatz in Stuttgart-Vaihingen alarmiert. Das Gebäude wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Die ersten Kräfte vor Ort konnten im weitläufigen Unterschoss des Objekts tatsächlich mehrere vernebelte Räume im Technikbereich feststellen. Aufgrund der Größe des Objekts dauerte es einige Zeit, bis die Feuerwehr in einem großen Technikraum mit Hilfe anwesender Haustechniker eine Raumluftanlage als Ursache ausmachen und damit einen Brand ausschließen konnte. Über die hauseigene Lüftungsanlage gelang es im Anschluss, die Technikräume zu entlüften, verletzt wurde niemand. Daraufhin konnten sämtliche Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte aus dem Einsatz entlassen werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Einsatzleitwagen 2

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Feuerwache 5: Löschzug, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Lüftung

Verwaltungsstandort Ulmer Straße: Inspektionsdienst, Direktionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Vaihingen, Abteilung Birkach, Abteilung Degerloch-Hoffeld

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter, 1 Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell