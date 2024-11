Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in der Bahnhofstraße gegenüber der Sparkassen-Filiale. In der Zeit zwischen 09:50 bis 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Hyundai des Geschädigten und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Hyundai wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 4.000 Euro.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel:06333-927-0 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell