POL-PDPS: Diebstahl einer Rüttelplatte

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 15.11.2024, 18:00 Uhr bis 16.11.2024, 08:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Rüttelplatte der Firma Bomag. Das gelb/schwarze Arbeitsgerät befand sich in der Hofenfelsstraße, auf Höhe der Hausnummer 96 in Zweibrücken und wurde für Glasfaserarbeiten genutzt. Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter bzw. zu dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

