POL-LIP: Detmold. Vermisster aus dem Klinikum wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (12./13.11.2024) sind Einbrecher über ein Fenster in einen Imbiss in der Kramerstraße eingedrungen. Sie stahlen Bargeld aus dem Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer dem Kriminalkommissariat 2 Hinweise zum Einbruch liefern kann, wählt bitte die Rufnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

mehr