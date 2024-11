Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Einbruch im Betonwerk.

Lippe (ots)

In der Fettpottstraße brachen unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (12./13.11.2024) in ein Betonwerk ein. Mehrere Container sowie Arbeitsräume und -hallen wurden gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Kabel in einem hohen Wert. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Transport ihres Diebesgutes ein Fahrzeug verwendet haben. Zeugen, die im Bereich des Betonwerks verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 2 / Rufnummer 05231 6090.

