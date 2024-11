Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch.

Lippe (ots)

Am 24.04.2024 beschädigte ein unbekannter Tatverdächtiger am späten Abend einen Snackautomaten in der Bahnhofstraße, als er versuchte diesen aufzubrechen. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Fotomaterial in der Öffentlichkeit nach diesem Mann. Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/151183 Wer kann Angaben zum Unbekannten machen? Hinweise bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell