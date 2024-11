Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 17-Jähriger tödlich verunglückt.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.11.2024) kam es in der Max-Planck-Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein junger Kradfahrer sein Leben verlor. Der 17-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit seiner Honda gegen 16.30 Uhr in Richtung Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen übersah er einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden Pritschenwagen/LKW in Höhe eines Firmengeländes, so dass er auf regennasser Fahrbahn mit dem VW Crafter kollidierte. Sein Motorrad wurde durch den Zusammenstoß unter dem LKW eingeklemmt. Der junge Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er nach erfolglos durchgeführten Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Polizei und Rettungsdienst danken mehreren aufmerksamen Ersthelfern für ihre Zivilcourage und das mutige Eingreifen. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützte am Einsatzort. Die Straße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Weitere Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

