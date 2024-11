Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugenaufruf nach gewalttätigem Übergriff auf ein Kind in einem Supermarkt.

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (09.11.2024) kam es gegen 09:45 Uhr im Lidl an der Sprottauer Straße zu einem Vorfall, bei dem ein Mann in äußerst gewalttätiger Weise mit einem etwa 4 bis 5 Jahre alten Kind umging. Die Polizei Lippe bittet die Öffentlichkeit um Hinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der Mann im Supermarkt mehrfach Gewalt gegen das Kind angewendet haben. Im Anschluss verließ die Familie, bestehend aus dem Täter, einer Frau und einem weiteren älteren Jungen, gemeinsam den Markt. Sie fuhren mit einem schwarzen Audi A4 mit Lipper Zulassung vom Parkplatz. Das Kriminalkommissariat sucht nun Personen, die Beobachtungen zu diesem Vorfall gemacht haben oder Informationen zu der Familie oder dem Fahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

