POL-LIP: Lage. Einbruch in Bürocontainer.

Lippe (ots) - In der Jenaer Straße sind am Dienstag (12.11.2024) in der Zeit zwischen 15.40 und 18.30 Uhr bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Über ein Fenster drangen sie gewaltsam ins Haus ein. Nach ersten Erkenntnissen machten sie sich mit diversem Schmuck aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2. ...

