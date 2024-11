Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Sattelzugmaschine kippt in Graben.

Lippe (ots)

Am Montag (11.11.2024) um 11.10 Uhr kam es auf der Pillenbrucher Straße in Wüsten zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine (MAN) verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin in einen Graben kippte und die Fahrbahn beschädigte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Untersuchung durch die Rettungswagenbesatzung vor Ort entlassen. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab, während die Bergung des Fahrzeugs privat organisiert wurde.

