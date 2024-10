LPI-SLF: Auslösung Höhenkontrolle LKW am Pörzbergtunnel

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 10.20 Uhr, beabsichtigte der 65-jähriger Fahrer eines PKW in Neuhaus von einem Parkplatz auf die Eisfelder Straße aufzufahren. Hierbei beachtete er den 90-jährigen Fußgänger auf dem Gehweg zu spät und stieß leicht mit ihm zusammen. Der Mann kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

