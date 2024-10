Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Polizist nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Polizeibeamter durch einen Angriff eines nunmehr Beschuldigten verletzt. Gegen 14 Uhr bemerkten zwei Kollegen der Saalfelder Polizei einen Mann in der Sonneberger Straße, der einen prall gefüllten Einkaufswagen die Straße entlangschob. Wie sich dann herausstellte, hatte der 35-Jährige bereits am Vormittag, als auch gegen Mittag kurz vor dem Antreffen, in einem Supermarkt verschiedene Waren gestohlen und versucht, diese mit dem Einkaufswagen nach Hause zu transportieren. Während der Sachverhaltsaufnahme griff der 35-Jährige (hinreichend polizeibekannt) dann den 52-jährigen Polizeibeamten unvermittelt an, indem er ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. In der Folge wurde gegen den Beschuldigten Pfefferspray eingesetzt, ihm wurden Handfesseln angelegt und es folgte der Transport zur Polizeidienststelle. Der Beamte wurde durch den Angriff verletzt und ist zunächst nicht mehr dienstfähig. Gegen den Beschuldigten wird aufgrund mehrfachen Diebstahls sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Im Laufe des Freitagvormittags wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft entschieden, dass der Mann nicht in einer JVA untergebracht wird. Eine Unterbringung im Krankenhaus wird geprüft.

