Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erst geschlagen, dann betrunken gefahren

Saalfeld (ots)

Bad Lobenstein - In der Nacht vom 24. zum 25. Oktober 2024 wurden die Beamten der PI Saale-Orla zu einer Streitigkeit gerufen. In der Wohnung eines Ehepaares kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit und schlussendlich zu Schlägen des Mannes gegen seine Frau. Als er von der Verständigung der Polizei erfuhr, setzte er sich in seinen Pkw und entfernte sich zunächst in unbekannte Richtung. Schlussendlich konnte er ausfindig gemacht werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Den Mann erwarten nun zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr.

