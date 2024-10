Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwochvormittag verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall in Saalfeld und flüchtete im Anschluss, sodass Zeugenhinweise erbeten werden. Zwischen 09 Uhr bis gegen 10 Uhr fuhr der/ die Unbekannte Am Brendelsgarten entlang und geriet aus unklarer Ursache in eine private Hofeinfahrt. Dort fuhr er über einen -auf dem Grundstück befindlichen- Mähroboter und beschädigte diesen dadurch. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerkannt, am Mähroboter entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0275151 entgegen.

