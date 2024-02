Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tierarztpraxis - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft gelangte in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in eine Tierarztpraxis in der Kurpfalzstraße und verursachte einen Gesamtschaden von mehr als 3.000 Euro. Angestellte bemerkten den Einbruch am Dienstagmorgen gegen 07 Uhr. Die Täterschaft hebelte ein Fenster auf und entwendete aus zwei Kassen mehr als 1.800 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell