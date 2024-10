Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schleiz (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.00 Uhr, wurde in Schleiz Am Oelschweg der 40-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sowie der PKW nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen waren für einen anderen PKW ausgegeben. Der mit dem 40-Jährigen durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell