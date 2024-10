POL-ROW: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 205 - 39-jähriger Mann verstorben #Foto in der digitalen Pressemappe#

Polizeiinspektion Rotenburg

Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 205 - 39-jähriger Mann verstorben

Wittorf. Am heutigen Morgen, 01.10.2024 gegen 06:40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 205, von Lüdingen in Richtung Wittorf, ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Stuhr befuhr mit seinem VW Crafter die regennasse Fahrbahn, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Baum. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug mit dem Heck gegen eine weitere dort befindliche Eiche schleuderte. Das iPhone des Fahrers setzte automatisch einen Notruf ab, wodurch schnell Hilfe herbeigeführt werden konnte. Die Verletzungen des Mannes waren allerdings derart schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße 205 für den Verkehr voll gesperrt werden.

