Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Unbekannte Täter stehlen Zigarettenautomaten aus Hotel++Einbruch in Lagerhalle: Baumaschinen und Werkzeuge entwendet++

Rotenburg (ots)

Unbekannte Täter stehlen Zigarettenautomaten aus Hotel

Zeven. In der Zeit vom Sonntag, den 29. September, bis Montag, den 30. September, 06:00 Uhr, kam es in der Meyerstraße in Zeven zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Eingangsbereich eines Hotels einen Zigarettenautomaten. Um unentdeckt zu bleiben, verdeckten die Täter zuvor die Überwachungskamera mit einem Tuch. Die Polizei Zeven bittet um Mithilfe. Wer in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04281/95920 zu melden.

Einbruch in Lagerhalle: Baumaschinen und Werkzeuge entwendet

Seedorf. In der Zeit vom 27. September bis 30. September 2024 drangen unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma in der Godenstedter Straße in Seedorf ein. Die Täter entfernten den Schließzylinder der Eingangstür, um sich Zugang zu der Halle zu verschaffen. Während des Einbruchs entwendeten die Unbekannten diverse Baumaschinen und Werkzeuge, wodurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Die Polizei Bremervörde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter 04761/74890

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell