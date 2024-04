Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger von E-Scooter erfasst

Am Montag wurde ein 75-Jähriger in Ulm leicht verletzt.

Ulm (ots)

Um 11 Uhr war ein 75-jähriger Fußgänger in der Hirschstraße vom Münsterplatz in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter in gleicher Richtung. Als sich die Fahrerin auf gleicher Höhe mit dem Fußgänger befand, kam es wohl aus Unachtsamkeit zum Zusammenstoß und der Senior stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Rollerfahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Die 41-Jährige sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

Info: "Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu Fuß Gehenden und zu den Rad Fahrenden, eingehalten werden", sagt die Straßenverkehrsordnung. Denn gerade Fußgänger und Radfahrer bewegen sich nicht so geradlinig wie etwa vierspurige Fahrzeuge. Der Abstand sorgt für die nötige Sicherheit.

