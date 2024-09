Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +Kontrolle auf A1+Fahrer mit 2,62 Promille kontrolliert+Rücksichtsloses Überholen auf der B 75+Lärmverursachung durch BMW-Fahrer+Verkehrsunfall mit vier PKW auf der BAB 1+Einbruch im DGH Bremervörde+

Rotenburg (ots)

Kontrolle auf der BAB A1: Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und technische Mängel festgestellt

Halvesbostel/A1. Am Freitagabend, den 27.09.2024 führten Beamte der Polizei gegen 18 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Hamburg durch. In Höhe Halvesbostel wurde ein Sattelzug angehalten und der Fahrer, ein 53-jähriger Mann, einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war die Berufskraftfahrerqualifikation des Mannes abgelaufen. Dies stellt nicht nur einen Verstoß gegen die Fahrerlaubnisverordnung dar, sondern gefährdet auch die Verkehrssicherheit erheblich. Darüber hinaus wurden am Auflieger des Fahrzeugs technische Mängel festgestellt, die ebenfalls einen sofortigen Handlungsbedarf erforderten. Aufgrund dieser Mängel und der fehlenden Fahrerlaubnis wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Fahrer mit 2,62 Promille und ohne Fahrerlaubnis in Elsdorf kontrolliert

Elsdorf. Am Samstagnachmittag, den 28.09.2024, führten Beamte der Polizei Zeven gegen 14:30 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich Elsdorf durch. Dabei fiel ein Hyundai-Fahrer auf, der sich auffällig verhielt. Bei der anschließenden Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der 46-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann wies einen Wert von 2,62 Promille auf. Er wurde zur Wache gebracht, um eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies führte zur Einleitung von Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheitsfahrt.

Rücksichtsloses Überholen auf der B 75: Polizei sucht Zeugen Hassendorf/B 75.

Am Samstag, den 28. September 2024, gegen 15:15 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis von einem Verkehrsteilnehmer, der von einem Geländewagen auf der B 75 im Bereich Hassendorf überholt worden sei. Laut der Schilderung des Meldenden habe die Fahrerin mehrfach und trotz Gegenverkehrs das Überholmanöver durchgeführt. Beim Wiedereinordnen habe sie den Meldenden geschnitten, woraufhin dieser auf den unbefestigten Seitenstreifen habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei konnte die Fahrerin des Geländewagens anhalten und kontrollieren. Bei der Befragung gab sie an, in Eile gewesen zu sein. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung eingeleitet. Die Polizei Rotenburg bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 04261-9470 abgegeben werden.

Lärmverursachung durch BMW-Fahrer in Hemsbünde: Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenanzeige ein Hemsbünde.

Am Samstagmorgen, den 28. September 2024 gegen 11:25 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Rotenburg in Hemsbünde einen 26-jährigen Fahrer eines BMW M4. Der Fahrer war an einer dort eingerichteten Polizeikontrolle vorbeigefahren und ließ dabei bewusst den Motor seines Fahrzeugs laut aufheulen, wodurch er unnötigen Lärm verursachte. Das unangemessene Verhalten des Fahrzeugführers zog die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens nach sich. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der BAB 1 in Gyhum - Glücklicherweise keine Verletzten

Gyhum/A1. Am Samstagmittag, den 28.09.2024, gegen 12:15 Uhr kam es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Gyhum zu einem Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 23-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz befand sich auf dem zweiten Überholfahrstreifen, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Aufgrund eines zu geringen Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug entschied sie sich, auf den ersten Überholfahrstreifen auszuweichen. Dort kollidierte sie mit einem Skoda. Ein 37-jähriger Fahrer eines Volvos, der ebenfalls auf den ersten Überholfahrstreifen wechseln wollte, konnte aufgrund der Situation nicht mehr ausweichen und stieß daraufhin mit einem VW Sharan zusammen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Geschehens.

Einbruchdiebstahl im Dorfgemeinschaftshaus Bremervörde - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. In der Nacht von Samstag, 28. September, auf Sonntag, 29. September 2024, kam es zu einem Einbruch in das Dorfgemeinschaftshaus in Bremervörde. Unbekannte Täter öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten so in das Gebäude. Vor dem Diebstahl wurden die Bewegungsmelder im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses abmontiert. Im Inneren montierten sie den an der Decke befindlichen Beamer ab und entwendeten diesen. Die Polizei Bremervörde hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04761-74890 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell