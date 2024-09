Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Unbekannte Täter stehlen Werkzeuge von Baustelle in Lauenbrück++Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss auf der BAB 1 gestoppt++

Rotenburg (ots)

Unbekannte Täter stehlen Werkzeuge von Baustelle in Lauenbrück

Lauenbrück. In der Zeit vom Freitag, den 20. September 2024, 15:30 Uhr bis Montag, den 23. September 2024, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Container einer Baustelle in der Gartenstraße in Lauenbrück. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam den durch ein Kabel gesicherten Bauzaun und gelangten so auf das Baustellengelände. Im Anschluss hebelten die Täter das Schloss eines Baucontainers auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Zu den gestohlenen Gegenständen gehören u.a. eine Kreissäge und eine Rüttelplatte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss auf der BAB 1 gestoppt

Groß Meckelsen. Am Mittwoch, den 25. September 2024, um 18:50 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer auf der BAB 1 in Richtung Hamburg im Bereich Groß Meckelsen von der Autobahnpolizei angehalten.

Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er sein Kraftfahrzeug unter der Wirkung von THC führte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb der Betroffene zur Polizeidienststelle verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt des Fahrers wurde untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell