POL-ROW: ++ 69-jähriger Radfahrer verstirbt nach Kollision mit Auto ++ Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin ++ Biker kommt auf Splitt zu Fall ++ Zaunpfosten von der Baustelle gestohlen ++

69-jähriger Radfahrer verstirbt nach Kollision mit Auto

Visselhövede/Kettenburg. Am Montagnachmittag ist ein 69-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 161 ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gemeinsam mit einer anderen Radfahrerin kurz vor 16 Uhr hintereinander auf der Fahrbahn der Landesstraße in Richtung Walsrode unterwegs. In Höhe einer linksseitigen Verkaufswiese für Kürbisse habe der 69-Jährige plötzlich nach links in die Einfahrt des landwirtschaftlichen Standes abbiegen wollen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den nachfolgenden VW Polo einer 68-Jährigen. Die Fahrerin hatte die beiden Radfahrer überholen wollen und konnte eine Kollision mit dem querenden Radler nicht verhindern. Der 69-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Zeven. Bereits vor zwei Wochen ist eine 77-jährige Zevenerin Opfer eines "falschen Handwerkers" geworden. Am Mittwoch, den 11. September klingelte der etwa 50 Jahre alte und mit Arbeitskleidung ausgestattete Mann bei der Seniorin. Er gab an, in ihrem Haus den Wasserdruck prüfen zu müssen. Die arglose Frau ließ den Handwerker ins Haus. Unter einem Vorwand brachte der Fremde die 77-Jährige dazu, in der Küche zu bleiben, so dass er sich unbeobachtet in der Wohnung bewegen konnte. Als der falsche Handwerker nach getaner Arbeit gegangen war, bemerkte die Seniorin das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Jetzt bitten die Ermittler der Zevener Polizei mögliche Zeugen, denen der Handwerker oder sein Fahrzeug am Tattag in der Findorffstraße aufgefallen ist, sich unter Telefon 04281/9295-0 zu melden.

Biker kommt auf Splitt zu Fall

Wilstedt. Am Montagmittag ist ein 41-jähriger Motorradfahrer auf der K 146 (Dipshorner Straße) verletzt worden. Der Mann war dort gegen 13.20 Uhr mit seiner BMW unterwegs. Nach dem Verlassen eines Kreisels in Richtung Ortsausgang beschleunigte er auf dem dort ausgebrachten Splitt vermutlich zu stark. Der 41-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden an dem Motorrad beziffert die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Zaunpfosten von der Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. 24 Zaunpfosten und ein Stromkabel haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der Straße Tannenkamp gestohlen. Ein Zeuge entdeckte die Beute auf einem nahegelegenen Maisfeld und informierte die Polizei. Möglicherweise war sie dort für einen späteren Abtransport bereitgelegt worden. Hinweise nimmt die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9295-0 entgegen.

Diesel-Diebe auf der Suedlink-Baustelle

Osterheeslingen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter auf der Suedlink-Baustelle an der Straße Hermhain Diesel gestohlen. Sie öffneten die Tanks von drei Baumaschinen, zapften mehrere hundert Liter Kraftstoff ab und füllten sie vermutlich in Kanister. Über ein Feld transportierten die Unbekannten die Beute zum Waldrand und verluden sie in ein Fahrzeug.

