POL-ROW: ++ Mit 2,9 Promille in den Gegenverkehr ++ Auffahrunfall nach gesundheitlichem Problem - Drei Menschen verletzt ++ Taschendiebe im Discounter ++ Kollision unter Radfahrern ++

Mit 2,9 Promille in den Gegenverkehr

Everinghausen. Ein gefährdeter Autofahrer hat sich am Donnerstagabend über die Rettungsleitstelle bei der Polizei gemeldet und von einer betrunkenen Autofahrerin berichtet. Demnach sei dem Mann gegen 18.30 Uhr in der Everinghauser Straße ein Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Er habe einem Zusammenstoß ausweichen können und sei dem Wagen bis zum Industriegebiet gefolgt. Dort hielten er und die Fahrerin des anderen Fahrzeugs an. Beide warteten an Ort und Stelle auf das Eintreffen der Polizei. Die Verkehrskontrolle zeigte, dass die 42-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand: 2,9 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

Auffahrunfall nach gesundheitlichem Problem - Drei Menschen verletzt

Bockel/A1. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls ist es am Donnerstagmittag auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Elsdorf in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Die 41-jährige Fahrerin eines VW Passat hatte gegen 13.30 Uhr ihren Wagen auf der linken Überholspur bis zum Stillstand abbremsen müssen. Der nachfolgende, 62-jährige Fahrer eines VW Golf konnte vermutlich wegen des gesundheitlichen Problems nicht rechtzeitig reagieren. Er fuhr ungebremst auf den VW Passat auf. Der Mann zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Die 41-jährige Fahrerin des VW Passat und ihr 42-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Taschendiebe im Discounter

Bremervörde. Eine 84-jährige Bremervörderin ist am Donnerstagvormittag in einem Discounter an der Straße "Am Bahnhof Süd" Opfer von Taschendieben geworden. Während die Seniorin gegen 10 Uhr mit ihrem Einkauf beschäftigt war, nahmen die Täter ihre Geldbörse aus dem verschlossenen Rucksack, den sie im Einkaufwagen abgestellt hatte. Darin befand sich neben einigem Bargeld der übliche Inhalt. Als die 84-Jährige an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Da waren die Täter vermutlich schon weg.

Kollision unter Radfahrern

Sottrum. Ein 77 Jahre alter Mann und ein 10-jähriges Mädchen sind am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße "An der Bahn" verletzt worden. Die 10-Jährige sei gegen 12.45 Uhr auf dem Radweg in Höhe der Einmündung vor der Bahn mit ihrem Fahrrad gegen das Rad des Senioren gefahren. Beide Beteiligte kamen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Mutter des Mädchens holte ihre Tochter an der Unfallstelle ab.

Einbrüche in Biogasanlagen

Fintel/Ostervesede. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Fintel und in Ostervesede in Biosgasanlagen eingebrochen. In der Straße Vosshusen in Fintel hebelten sie die Tür zum Maschinenraum auf und drangen in das Gebäude ein. Sie durchstöberten mehrere Schränke, fanden dabei aber keine Beute. Im Deepener Weg in Ostervesede gingen vermutlich die gleichen Täter ähnlich vor. Hier hebelten sie an fünf Brandschutztüren des Wirtschaftsgebäudes und konnten drei von ihnen öffnen. In der Anlage fanden die Unbekannten hochwertige Zündkerzen für den Motor und nahmen sie mit. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden von über zwanzigtausend Euro.

Auto in der Robert-Koch-Straße aufgebrochen

Bremervörde. Im Verlauf des Donnerstags haben unbekannte Täter in der Robert-Koch-Straße ein Auto aufgebrochen. Vermutlich hatten sie zuvor in dem schwarzen Seat Ateca ein Brillen-Etui in der Mittelkonsole gesehen, das einer Geldbörse ähnelte. Als sie die Scheibe der Fahrertür einschlugen, wurden die Täter gestört. Sie verschwanden ohne Beute.

Vandalismus in der Sozialunterkunft

Scheeßel. In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in die derzeit wegen Renovierungsarbeiten leerstehende Sozialunterkunft der Gemeinde Scheeßel am Leehopweg eingedrungen. Wie sie in das Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Die Unbekannten leerten einen Feuerlöscher und rissen Rauchmelder von den Wänden. Außerdem warfen sie Stühle in den Garten und beschädigten sie. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04263/98516-0 entgegen.

