Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der K 228 - 33-jähriger Fahrer lebensgefährlich verletzt ++ 81-jährige Radfahrerin kollidiert mit jugendlicher E-Scooter-Fahrerin ++ Junger Fahrer nickt am Steuer ein ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der K 228 - 33-jähriger Fahrer lebensgefährlich verletzt

Visselhövede/Bleckwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 228 zwischen Stellichte und Bleckwedel sind am frühen Montagmorgen zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 33-jähriger Autofahrer gegen 5.30 Uhr mit seinem Skoda auf der Kreisstraße unterwegs, als sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Der Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Da bei der Unfallaufnahme nicht auszuschließen war, dass der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

81-jährige Radfahrerin kollidiert mit jugendlicher E-Scooter-Fahrerin

Rotenburg. Schwere Verletzungen hat sich eine 81-jährige Radfahrerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße Hemphöfen zugezogen. Die Senioren wollte gegen 17 Uhr mit ihrem Rad von einem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei übersah sie vermutlich eine 16-Jährige, die mit ihrem E-Scooter den Gehweg in Richtung Wallbergstraße befuhr. Bei der Kollision zog sich die 81-Jährige Verletzungen an ihrem Kopf zu. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen am Knie und an der Hand.

Junger Fahrer nickt am Steuer ein

Rotenburg. Plötzlicher Sekundenschlaf dürfte am Sonntagnachmittag die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der B 75 zwischen Veersebrück und Rotenburg gewesen sein. Ein 21-jähriger Autofahrer war gegen 16 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Rotenburg unterwegs, als das Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der VW mit einem Straßenbaum. Der junge Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Seine 20-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa achttausend Euro.

14-jährige E-Bikerin von Auto angefahren

Vahlde. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 212 zwischen Vahlde und Lauenbrück ist am Montagvormittag eine 14-jährige E-Bikerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Jugendliche gegen 11 Uhr vom rechten Fahrbahnrand in Richtung eines Radweges auf der anderen Straßenseite gefahren sein. Zeitgleich habe ein 77-jähriger Autofahrer die Jugendliche mit seine VW Touareg überholen wollen. Er konnte eine Kollision mit der jungen Radlerin nicht verhindern. Die 14-Jährige wurde mit schweren Verletzungen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Auto gerät beim Überholen ins Schleudern - 39-Jährige Fahrerin verletzt

Rhade. Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 122 zwischen Glinstedt und Rhade verletzt worden. Die Frau war gegen 7 Uhr mit ihrem Opel in Richtung Rhade unterwegs, als sie kurz vor Rhade einen Lkw überholen wollte. Auf trockener Fahrbahn geriet ihr Wagen ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Opel streifte einen Straßenbaum und blieb schließlich in einem Graben liegen. Die 39-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Auto kollidiert mit Traktor - Polizei sucht Zeugen

Deinstedt. Am frühen Montagmorgen gegen 5.45 Uhr ist es im Begegnungsverkehr auf der Hauptstraße zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Die beiden Unfallbeteiligten - eine 59-jährige Autofahrerin und ein 30 Jahre alter Treckerfahrer - gaben bei der Unfallaufnahme jeweils an, dass der andere zu weit in der Mitte gefahren sei. Der Opel der 59-Jährigen wurde stark beschädigt, die Fahrerin erlitt einen Schock. Unfallzeugen melden sich bitte unter Telefon 04761/7489-0 bei der Bremervörder Polizei.

Fußgänger von Auto angefahren

Bremervörde. Am Montagnachmittag ist ein 45-jähriger Mann auf dem Familia-Parkplatz von einem Auto angefahren worden. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte gegen 14.15 Uhr mit seinem Mercedes aus einer Parkbox ausparken wollen. Dabei übersah er vermutlich den Fußgänger. Der Mann stürzte und zog sich eine Verletzung am Arm zu.

Hochsitz zerstört

Horstedt. Ärgerlichen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Montag auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Straße Zum Heiddorf angerichtet. Mit ihren Leichtkrafträdern fuhren sie über die Grünfläche, rissen in der Folge die Verankerung eines Hochsitzes und zerstörten ihn. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa zweitausend Euro aus.

