POL-ROW: ++ Seniorin auf E-Bike von Auto angefahren ++ Einbruch in Sanitär- und Heizungsgeschäft - Täter erbeuten Tresor ++ Einbruch in Maschinenbaufirma ++ Transporter aufgebrochen ++

Seniorin auf E-Bike von Auto angefahren

Sittensen. Am Donnerstagnachmittag ist eine 81-jährige E-Bikerin im Einmündungsbereich Hamburger Straße/Bergstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte die vorfahrtberechtigte Seniorin auf dem Elektrofahrrad gegen 15 Uhr vermutlich zu spät gesehen. Bei der Kollision zog sich die 81-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Einbruch in Sanitär- und Heizungsgeschäft - Täter erbeuten Tresor

Heeslingen. In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Straße Zum Kreuzkamp zu einem Einbruch in ein Sanitär- und Heizungsgeschäft gekommen. Unbekannte hatten zuvor eine Mauer zur Rückseite des Firmengebäudes überklettert. Unbemerkt hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in ein Büro. Mit einem Tresor, den sie dort fanden, verließen die Unbekannten den Tatort. Die Polizei geht davon aus, dass sie die Beute in einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Deshalb bitten die Ermittler mögliche Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 04281/9592-0 zu melden.

Einbruch in Maschinenbaufirma

Rotenburg. Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in eine Firma für Maschinenbau an der Trinidadstraße erbeutet. Durch Aufhebeln eines Fensters gelang es ihnen in eine Produktionshalle einzusteigen. Dort durchsuchten die Unbekannten alle Räumen nach Beute. Sie brachen einen Schrank auf, fanden darin Bargeld und machten sich aus dem Staub.

Transporter aufgebrochen

Bevern. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Am Karlsberg einen Transporter aufgebrochen. Dazu schlugen sie die Heckscheibe des Ford Transit auf. Vermutlich zielgerichtet holten sie hochwertige Werkzeuge aus dem Laderaum und nahmen sie mit.

