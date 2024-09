POL-ROW: ++ 16-jährige auf E-Scooter von Linienbus angefahren ++ Auto fährt Jugendlichen auf E-Scooter an ++ Unfall auf der Kreuzung - 23-jährige Frau verletzt ++ Auto am Autohaus aufgebrochen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

16-jährige auf E-Scooter von Linienbus angefahren

Bremervörde. Schwere Kopfverletzungen hat sich eine 16-jährige Bremervörderin am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Zevener Straße zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Jugendliche die Zevener Straße gegen 12.45 Uhr in Höhe der Vorwerkstraße auf der Furt einer Bedarfsampel mit einem E-Scooter überqueren wollen, obwohl diese Rotlicht für sie gezeigt habe. Trotz einer Vollbremsung, einem Ausweichen und dem Betätigen der Hupe gelang es der 57-jährigen Fahrerin eines Linienbusses nicht, die Kollision mit der 16-Jährigen zu verhindern. Die verletzte Jugendliche wurde im Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. In dem Linienbus befanden sich 27 Schulkinder, die in Richtung Bevern transportiert wurden. Sie wurden zum Teil von Angehörigen an der Unfallstelle abgeholt oder mit einem Ersatzbus weitergefahren. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Zevener Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Auto fährt Jugendlichen auf E-Scooter an

Sittensen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Stader Straße/Am Sportplatz ist am Dienstagmorgen der 16-jährige Fahrer eines E-Scooters verletzt worden. Ein 47-jähriger Fahrer eines Mercedes hatte gegen 7.45 Uhr von der Straße Am Sportplatz nach links in die Stader Straße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den Jugendlichen, der mit seinem Elektroroller auf dem Radweg ortseinwärts fuhr. Er zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen an seinem Bein zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Unfall auf der Kreuzung - 23-jährige Frau verletzt

Ahausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 215/Auf dem Adel ist am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Frau verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte die Bundesstraße gegen 14.40 Uhr mit ihrem VW Tiguan in Richtung Ahausen überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den von rechts kommenden Nissan der 23-Jährigen beachtet. Bei der Kollision zog sich die Fahrerin des Nissan Prellungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Auto am Autohaus aufgebrochen

Bockel. Unbekannte haben am Dienstagmittag in der Straße An der Autobahn ein Auto aufgebrochen. Die Täter hatten vermutlich auf dem Parkstreifen vor einem Autohaus eine Handtasche auf dem Beifahrersitz eines Toyota Prado mit ausländischen Kennzeichen entdeckt. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und nahmen die Tasche mit. Darin befand sich lediglich eine Armbanduhr. Die Diebe dürften mit Bargeld für einen Autokauf gerechnet haben. Zurückliegend ist es in dieser Straße immer wieder zu ähnlichen Taten gekommen. Die Polizei rät dringend, keine Taschen offen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Hemslingen. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Soltauer Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Im Schutz der Dunkelheit sägten und hebelten die Täter an dem Gerät, bis es sich öffnen ließ. Mit dem Inhalt des Automaten verschwanden sie unerkannt. Die Polizei spricht von einem Schaden von über eintausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

Trickdiebstahl in der Reinigung

Bremervörde. Durch Ablenkung ist es einer noch unbekannten Frau am Dienstagnachmittag gelungen, in einem Fachgeschäft für Textilreinigung an der Alten Straße ein Smartphone zu stehlen. Die als etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß und kräftig beschriebene Unbekannte habe eine Mitarbeiterin mit vielen Wünschen abgelenkt. So fiel es nicht auf, dass sie ein schwarzes Smartphone der Marke Samsung vom Typ Galaxy S24 vom Kassentresen nahm. Mit dem gestohlenen Handy verließ die Frau das Geschäft. Sie sei mit einer blauen Jeansjacke, weißer Unterbekleidung, einer schwarzen Leggings und weißen Sneakers bekleidet gewesen.

