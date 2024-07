POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 31.07.2024

Goslar (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Gebäude im Stadtteil Oker einzudringen. Gegen Mitternacht war ein Anwohner auf Geräusche aufmerksam geworden und hatte zwei unbekannte Personen entdeckt, die offenbar versuchten, durch die Hintertür in das Wohnhaus in der St.-Konrad-Straße einzudringen. ...

mehr