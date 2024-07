Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.07.2024

Goslar (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Gebäude im Stadtteil Oker einzudringen.

Gegen Mitternacht war ein Anwohner auf Geräusche aufmerksam geworden und hatte zwei unbekannte Personen entdeckt, die offenbar versuchten, durch die Hintertür in das Wohnhaus in der St.-Konrad-Straße einzudringen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung der Blumenstraße.

Wer im Umfeld des Tatortes Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 anzurufen.

+++

Am Montagmorgen kam es in Goslar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Goslar befuhr gegen 9 Uhr die Immenröder Straße und beabsichtigte nach rechts in die Karoline-Herschel-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen ihm auf dem kombinierten Geh-/Radweg entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrer aus Goslar, so dass es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Der Radfahrer trug leichte Abschürfungen am Knie davon.

+++

Am Sonnabendmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Carl-Zeiß-Straße 4 eine Verkehrsunfallflucht.

Der 82-jährige Fahrer eines Opel Mokka hatte sein Fahrzeug gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz in der dritten oder vierten Reihe in Höhe des Haupteinganges abgestellt. Als er etwa 40 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er diverse Beschädigungen an der linken Seite fest. Das verursachende Fahrzeug hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Höhe des Schadens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell