Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage vom 28.07.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrern

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 10.40 Uhr, verunglückte auf der Bundesstraße 4, in Höhe der L 601- "Stahlhaistraße in Richtung Hohegeiß, ein Kradfahrer mit Sozia aus Hamburg. Der 57- jährige Führer einer Yamaha aus Hamburg kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Straßengraben. Dabei zog er sich sowie die 17-jährige Sozia aus Hamburg schwere Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Göttingen geflogen, die Sozia kam mit dem RTW ins Krankenhaus Goslar. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 3000 EUR.

