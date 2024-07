Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.07.2024

Goslar (ots)

Unter Alkoholeinfluss gestürzt - Fahrradfahrer bleibt unverletzt

Gegen 19:00 Uhr wurde am Freitagabend ein 28jähriger Bad Harzburger in der Schützenallee in Goslar angetroffen. Dieser verunfallte zuvor mit seinem Fahrrad. Verletzungen trug er glücklicherweise nicht davon und es kam zu keinem Fremdschaden. Gegen den 28jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,07 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

In der Bahnhofstraße in Goslar / Oker wurde am Freitagabend gegen 22:00 Uhr ein 28jähriger Goslarer mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde die Beeinträchtigung von alkoholischen Getränken festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Eine angeordnete Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt bis zu Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell