POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 26.07.2024

Goslar (ots) - Mehrere Häuser wurden in der vergangenen Nacht in Clausthal-Zellerfeld durch ein Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 23.35 Uhr wurde der Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Straße Zipfel gemeldet. Kurz darauf begann die Feuerwehr mit der Löschung des Feuers, das zu diesem Zeitpunkt bereits auf zwei angrenzende Wohnhäuser ...

mehr