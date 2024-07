Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 28.07.2024

Goslar (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der B82

Am Sonntagmorgen, den 28.07.2024, befuhr ein alleinbeteiligter 22jähriger Goslarer mit seinem Pkw die B82, aus Langelsheim kommend, in Richtung Goslar. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In dem Grünstreifen überschlug sich der Pkw und kam im Seitengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung mittels Hubschrauber ins Klinikum nach Hannover verbracht. Für die Landung des Hubschraubers musste die B82 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell