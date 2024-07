Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Braunlage, 28.07.2024

Goslar (ots)

Kradfahrerin stürzt auf B 4 und verletzt sich

Am Sonntag, 28.07.2024, um 11.50 Uhr, stürzte auf der Bundesstraße 4, kurz vor der Einmündung der B 242, die aus Richtung Hohegeiß kommende 21-jährige Motorradfahrerin aus Stuhr. Durch den Aufprall an der Schutzplanke wurde die Fahrerin leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

