POL-ROW: ++ Ungebremst gegen Straßenbaum - 21-Jähriger unter Drogenverdacht ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Auffahrunfall auf der Einfädelungsspur - Zwei Männer verletzt ++

Ungebremst gegen Straßenbaum - 21-Jähriger unter Drogenverdacht

Selsingen. Müdigkeit und der Einfluss von Rauschgift dürften am Montagnachmittag die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der K 118 zwischen Ohrel und Selsingen gewesen sein. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war gegen 16.30 Uhr mit seinem Volvo auf der Kreisstraße in Richtung Selsingen unterwegs, als er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum ungebremst mit einem Straßenbaum kollidierte. Der junge Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest bestätigte diese Einschätzung. Demnach hatte der 21-Jährige Rückstände von Cannabis und Amphetaminen in seinem Körper. Er musste eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Sandbostel. Ein besorgter Autofahrer hat der Selsinger Polizei am Montag gegen 14 Uhr einen anderen Autofahrer gemeldet, der mit seinem Audi auffallend unsicher und in Schlangenlinien auf der K 119 zwischen Rockstedt und Granstedt unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg. Zwischenzeitlich kam die Nachricht, dass sich das gemeldete Fahrzeug auf der K 101 in Richtung Sandbostel befinde. Dort konnte der Fahrer des Audi von der Polizei gestoppt werden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich schnell, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 36-jährige Fahrer des Audi stand deutlich unter Alkoholeinwirkung: mehr als zwei Promille. In der OsteMed Klinik musste der Mann zuerst eine Blutprobe und später auch Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgeben.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Sittensen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte in der Meyerhofstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dazu hebelten sie so lange an dem Gerät, bis es sich öffnen ließ. Mit der Beute machten sich die Täter unerkannt aus dem Staub. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa zweitausend Euro.

Bei Auffahrunfall verletzt

Stuckenborstel. Bei einem Auffahrunfall auf der L 168 (Stuckenborstel Straße) ist am Montagmorgen eine 42-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 8 Uhr früh mit ihrem VW Sharan in Richtung Ottersberg unterwegs. Als sie verkehrsbedingt halten musste, erkannte die nachfolgende, 37-jährige Fahrerin eines Mercedes diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den VW auf. Die Fahrerin des Sharan zog sich leichte Verletzungen zu.

Auffahrunfall auf der Einfädelungsspur - Zwei Männer verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Einfädelungsspur von der B 71 auf die B 75 sind am Montagmorgen zwei Männer verletzt worden. Ein 38-jähriger Autofahrer hatte kurz vor 6 Uhr früh mit seinem Audi vor dem Auffahren auf die Bundesstraße 75 in Richtung Sottrum verkehrsbedingt bremsen müssen. Diese Situation erkannte der nachfolgende, 25-jährige Fahrer eines Peugeot vermutlich zu spät. Er fuhr auf den Vordermann auf. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

16-jährige Bikerin verunglückt mit Leichtkraftrad

Rotenburg. Leichte Verletzungen hat sich eine 16-jährige Bikerin am Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Weicheler Damm zugezogen. Die Jugendliche war dort gegen 22 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihre Honda ins Rutschen. Die 16-Jährige stürzte und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

