Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Älteres Ehepaar bei Auffahrunfall verletzt ++ Unfallflucht in der Kanalstraße - Polizei sucht Zeugen ++ Radfahrer an der Ampel angefahren ++

Rotenburg (ots)

Älteres Ehepaar bei Auffahrunfall verletzt

Ramshausen. Bei einem Auffahrunfall auf der L 130 ist am Mittwochabend ein älteres Ehepaar verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 19.15 Uhr mit seinem Ford von der Landesstraße nach links in Richtung Wohnste abbiegen wollen. Dazu musste er sein Fahrzeug abbremsen. Der nachfolgende, 53-jährige Fahrer eines Opel erkannte das vermutlich zu spät und fuhr auf den Ford auf. Dabei wurden der 80-jährige Fahrer und seine 75-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide kamen im Rettungswagen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

Unfallflucht in der Kanalstraße - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Ein bislang noch unbekannter Radfahrer hat am Mittwochvormittag in der Kanalstraße ein 12-jähriges Mädchen angefahren und verletzt. Der Unbekannte befuhr gegen 11.30 Uhr den Gehweg an der Bushaltestelle und kollidierte dort mit der jungen Fußgängerin. Sie stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, fuhr der Radler fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04281/9592-0 entgegen.

Radfahrer an der Ampel angefahren

Zeven. Am Mittwochmittag ist ein 30-jähriger Radfahrer an der Lichtzeichenanlage Kivinanstraße/Vitusplatz von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte dort gegen 12 Uhr zunächst einen Radfahrer passieren lassen. Als die junge Frau anfuhr, übersah sie einen weiteren Radler und stieß mit ihm zusammen. Der 30-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell