POL-ROW: ++ Drängelei auf der Autobahn führt zum Unfall - Polizei sucht Zeugen ++ Polizei stoppt jungen, betrunken Autofahrer ++ Polizei stoppt 16-Jährigen nach Spritztour mit fremdem Wagen ++

Drängelei auf der Autobahn führt zum Unfall - Polizei sucht Zeugen

Stuckenborstel/A1. Nach einer Straßenverkehrsgefährdung und anschließender Unfallflucht, die sich am Samstagabend auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel in Fahrtrichtung Hamburg ereignen haben soll, sucht die Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Demnach sei der unbekannte Fahrer eines grauen BMW Kombi gegen 19.45 Uhr auf dem linken Überholfahrstreifen zunächst dicht an einen orangefarbenen VW Polo herangefahren und habe den 25-jährigen Fahrer mit mehrfacher Lichthupe zum Verlassen der Spur genötigt. Der Fahrer des BMW habe schließlich rechts überholt, sei dann vor dem Polo eingeschert und habe ihn dabei geschnitten. Als der BMW grundlos gebremst habe, musste der Fahrer des Polo ausweichen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und landete in der Mittelschutzplanke. Der 25-jährige Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund fünftausend Euro. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04282/5087-0.

Polizei stoppt jungen, betrunken Autofahrer

Seedorf. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat in der Nacht zum Sonntag auf der B 71 die Fahrt eines jungen, betrunken Autofahrers in seinem vollbesetzten VW Golf gestoppt. Die Beamten waren gegen 2.30 Uhr zwischen Brauel und Seedorf auf das Fahrzeug aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle gab der 21-jährige Fahrer zunächst an, dass er mit seinen Freunden von einer Geburtstagsfeier käme und dort keinen Alkohol getrunken habe. Vor etwa einer Woche habe er allerdings Cannabis konsumiert. Ein Atemalkoholtest zeigte ein anderes Ergebnis: über 1,4 Promille. In der Bremervörder OsteMed Klinik musste der 21-Jährige zunächst eine Blutprobe und später auch seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Zu tief ins Glas geschaut

Gyhum. Mit über einem Promille Alkohol im Blut ist ein 28-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Montag in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen gegen 2.20 Uhr in der Bergstraße gestoppt. Im Gespräch erkannten sie, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt 16-Jährigen nach Spritztour mit fremdem Wagen

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Sonntagmorgen einen 16-jährigen Autofahrer erwischt, der ohne Fahrerlaubnis mit einem fremden Auto unterwegs war. Gegen 10 Uhr waren die Beamten in der Verdener Straße auf den Renault aufmerksam geworden. Im Mühlenende stoppte der junge Fahrer den Wagen. Er konnte den Polizisten bei der Verkehrskontrolle natürlich keinen Führerschein vorlegen. Der 16-Jährige gab an, dass er gerade in der Fahrausbildung sei und den Wagen nach einer Feier für jemand anderen nach Hause fahren wollte. Ein Erziehungsberechtigter holte den Jugendlichen später auf der Polizeiwache ab. Dort konnte die Eigentümerin des Renault auch ihre Fahrzeugschlüssel in Empfang nehmen.

Falscher Sohn ergaunert Geld einer Seniorin

Rotenburg. Eine 80-jährige Rotenburgerin ist am vergangenen Freitag Opfer von Betrügern geworden. Über SMS wurde die Seniorin von ihrem angeblichen Sohn kontaktiert. Darin bat er die Frau um die Überweisung von knapp zweitausend Euro zur Begleichung einer dringenden Rechnung. Das tat die 80-Jährige auch. Als sie später mit ihrem echten Sohn sprach, fiel der Schwindel auf. Die Frau erstattete eine Strafanzeige.

