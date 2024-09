Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Menschen bei Auffahrunfall verletzt ++ Vorfahrt missachtet - 60-Jährige bei Unfall schwer verletzt ++ Fußgänger und E-Scooter-Fahrerin stoßen zusammen ++

Rotenburg (ots)

Drei Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall auf der B 75 zwischen Stuckenborstel und Sottrum sind am Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt worden. Aufgrund eines Rückstaus mussten der 60-jährige Fahrer eines Skoda und die 42-jährige Fahrerin eines Renault kurz vor dem Ortsbeginn plötzlich abbremsen. Der nachfolgende, 39-jährige Fahrer eines Seat erkannte diese Situation vermutlich zu spät, fuhr zunächst auf den Renault auf und schob ihn auf den Skoda. Alle Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Vorfahrt missachtet - 60-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Breddorf. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Ostersoder Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Frauen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 60-jährige Autofahrerin hatte gegen 14 Uhr mit ihrem Skoda von der Ostersoder Straße nach rechts in die Hauptstraße abbiegen wollen. Vermutlich achtete die Frau dabei nicht auf den von links kommenden und vorfahrtberechtigten VW up! einer 25-Jährigen. Die Unfallverursacherin zog sich bei der Kollision Verletzungen an ihrem Kopf zu. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Beide kamen im Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Fußgänger und E-Scooter-Fahrerin stoßen zusammen

Rotenburg. Bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger hat sich am Mittwochmorgen die 32-jährige Fahrerin eines E-Scooters verletzt. Die Frau war kurz nach 8 Uhr früh mit ihrem Elektroroller auf dem rechten Gehweg an der Harburger Straße in Höhe der Sparkassenfiliale stadteinwärts unterwegs. Dort kam es zur Kollision mit einem 65 Jahre alten Fußgänger. Nach dem Zusammenstoß prallte die 32-Jährige mit dem Kopf gegen den Pfosten eines Bushaltehäuschens und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ohne ihren Verpflichtungen an einer Unfallstelle nachzukommen, fuhr sie zunächst davon. Die Unfallverursacherin konnte später ermittelt werden.

Vorfahrt missachtet - 42-jähriger Autofahrer verletzt

Lauenbrück. Leichte Verletzungen hat sich am Mittwochmorgen ein 42-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 75 / K 212 zugezogen. Ein 18-jähriger Fahranfänger hatte dort gegen 7 Uhr früh mit seinem Opel von der Bundesstraße abbiegen wollen, obwohl ihm der Renault des 42-Jährigen entgegenkam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Bothel. Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend mit über 1,6 Promille in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Transporter in der Schulstraße unterwegs, als er einer Streifenbesatzung auffiel. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und sprachen mit dem Fahrer. Dabei bemerkten sie, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerscheinabgeben.

Einbruch in Arztpraxis

Heeslingen. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Straße Lohmanns Hoff eingebrochen. Nachdem es ihnen gelungen war eine Ausgangstür gewaltsam zu öffnen, suchten die Unbekannten im Gebäude nach Beute. Sie durchstöberten alle Praxisschränke und fanden ein Sparschwein für Trinkgelder der Mitarbeitenden. Damit kletterten sie aus dem Fenster eines Behandlungszimmers. Zuvor hatten die Täter im gleichen Hause versucht, in eine Diakoniestation einzubrechen. Hier hielt die Eingangstür allerdings stand.

