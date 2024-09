POL-ROW: ++ Einbruch in leerstehenden Kindergarten ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Einbruch in leerstehenden Kindergarten

Zeven. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in den leerstehenden Kindergarten am Klostergang eingebrochen. Bevor sie auf das Flachdach der Einrichtung kletterten, zerstörten sie zunächst eine Überwachungskamera. Auf dem Dach brachen die Unbekannten eine Luke auf und stiegen in das Gebäude ein. Beute machten die Täter allerdings nicht. Nachdem sie durch ein Fenster nach draußen geklettert waren, leerten sie noch einen Feuerlöscher. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0.

